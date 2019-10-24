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Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Bölge Finalleri

Akşehir Belediyesi tarafından 3. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Bölge Finalleri'nde küçüklerin performansları göz doldurdu.

24.10.2019 14:34Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Bölge Finalleri
Akşehir Belediyesi tarafından 3. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Bölge Finalleri'nde küçüklerin performansları göz doldurdu.
Akşehir Kültür Merkezi ile Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde yapılan bölge finalleri yarışmalarında küçük öğrencilerin yaptıkları tiyatro gösterileri izleyenlerin beğenisini topladı.
Bölge finallerinin ilk gününde Marmara Bölgesi'nde Turkuaz Tiyatro rumuzuyla yarışan Kocaeli Gebze Emlak Konutları ilkokulu, İç Anadolu Bölgesinde Kutup Yıldızı rumuzuyla yarışan Eskişehir Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek ilkokulu, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Kuyruklu Yıldız rumuzuyla yarışan Ordu Altınordu Haki Yener ilkokulu, Ege Bölgesi'nde Dahiler rumuzuyla yarışan Manisa Salihli Taytan Şehit Özgür Yatakdere ilkokulu öğrencileri bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.
Yarışmanın Türkiye finalleri ise 26 Ekim Cumartesi günü yine Akşehir Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Doğu Karadeniz Bölgesi, Nasreddin Hoca, Türkiye, Akşehir, Güncel

Kaynak: AA

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