16.06.2019 12:39
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Nasreddin Hoca Kreşinde babalar günü kutlaması

Nasreddin Hoca Kreşinde babalar günü kutlaması

Babalar günü dolayısıyla Kepez Belediyesi'nin Özgürlük Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde düzenlenen kutlamada duygu dolu anlar yaşandı.

Babalar günü dolayısıyla Kepez Belediyesi'nin Özgürlük Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde düzenlenen kutlamada duygu dolu anlar yaşandı.

Kepez Belediyesi'nin Özgürlük Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde babalar günü kutlaması yapıldı. Babalarının gömlek ve kravatları ile sahneye çıkan çocuklar, ebeveynlerinden büyük alkış aldı. Şarkılar söyleyen, şiirler okuyan minikler babalarının da duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu. Renkli devam eden etkinlikte babalarına hediyelerini veren çocuklar gün boyu keyifli saatler geçirmenin de tadını çıkardılar. Veliler ise yıl boyunca çocukları ile yakından ilgilenen öğretmenlere yaş pasta sürprizi ile teşekkür etti. Kepez Belediyesi'nin, çalışan annelere destek ve okul öncesi eğitime katkı sağlamak amacıyla Teomanpaşa, Özgürlük ve Ahatlı'da açtığı Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi şubeleri çocuklara konforlu bir ortamda hizmet sunuyor. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Kepez Belediyesi, Nasreddin Hoca, Güncel

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