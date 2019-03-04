Nasreddin Hoca'nın Torunları Ecdadı ile Buluşmaya Devam Ediyor

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Akşehir'de "Nasreddin Hoca'nın Torunları Ecdadıyla Buluşuyor' adıyla 2016 yılından itibaren başlatılan projede, bu yıl Çanakkale gezisine katılmak isteyen 11. sınıf öğrencilerinden ilk grup düzenlenen törenle Çanakkale'ye uğurlandı.Akşehir Nasreddin Hoca Meydanı'ndaki uğurlama törenine, Akşehir Belediye Başkan Vekili Özgür Kaçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İbrahim Gülcü, Bilal Eği, okul idarecileri ve veliler katıldı. İlk kafilede 5 otobüsle 225 öğrenci ve öğretmen Çanakkale'ye uğurlandı.Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Lise 11. Sınıf öğrencilerimiz için başlattığımız Nasreddin Hoca'nın Torunları Ecdadıyla Buluşuyor etkinliğimizi bu yılda devam ettiriyoruz. Çanakkale'de ecdadımız emsalsiz bir destan yazmış. Onların yazdığı o emsalsiz destanı iyi anlamamız, anlatmamız ve unutturmamamız gerekiyor. Ecdadımız bu vatanı gerçekten bizlere çok büyük zorluklar içinde bırakmış. Bu nedenle tüm gençlerimizin o vatan topraklarını görüp bu eşsiz mücadeleyi ve zaferi daha iyi anlayabilmeleri amacıyla bu gezilerimize devam edeceğiz." dedi.Akşehir Belediyesi tarafından 'Nasreddin Hoca'nın Torunları Ecdadıyla Buluşuyor' projesi kapsamında hafta sonları 11. sınıf öğrencileri için Çanakkale gezileri düzenlenmeye devam edilecek.Bu yıl toplamda 1200 öğrenci için gezi düzenlenecek.