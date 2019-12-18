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Nasrettin Hoca Fıkra Canlandırma gösterisi beğeniyle izlendi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 75. Yıl İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı ve Zonguldak'ı temsilen Akşehir'de yarışmaya katıldıkları Nasrettin Hoca Fıkra Canlandırma Gösterisi Çaycuma' da sergilendi.

18.12.2019 20:32 | Son Güncelleme: 18.12.2019 20:37Nasrettin Hoca Fıkra Canlandırma gösterisi beğeniyle izlendi
'ın ilçesinde 75. Yıl İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı ve Zonguldak'ı temsilen 'de yarışmaya katıldıkları Nasrettin Hoca Fıkra Canlandırma Gösterisi Çaycuma' da sergilendi.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergilenen oyunu İsmail Hakkı Tonguç ve Atatürk İlkokulu öğrencileri tarafından büyük beğeniyle izlendi. 75. Yıl İlkokulu Müdürü Ergün Uyar; " Nasrettin Hoca fıkralarının günümüze ulaşması ve sevdirilmesi amacı sağlayan etkinliğimizi hazırlayan başta Sınıf öğretmeni Cemile Tekin olmak üzere, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve oyunda emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - ZONGULDAK

Nasreddin Hoca, Zonguldak, Akşehir, Çaycuma, Güncel

Kaynak: İHA

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