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Nasuh Mahruki, Toros Üniversitesi öğrencilerine başarıya giden yolu anlattı

MERSİN (İHA) – 'Kar Leoparı' unvanına sahip ünlü dağcı Nasuh Mahruki, Toros Üniversitesi öğrencilerine, başarıya giden yolda karşılarına çıkacak engelleri ve bu engelleri aşmalarını sağlayacak erdemleri anlattı.

09.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:49Nasuh Mahruki, Toros Üniversitesi öğrencilerine başarıya giden yolu anlattı
MERSİN (İHA) – 'Kar Leoparı' unvanına sahip ünlü dağcı Nasuh Mahruki, Toros Üniversitesi öğrencilerine, başarıya giden yolda karşılarına çıkacak engelleri ve bu engelleri aşmalarını sağlayacak erdemleri anlattı.

Toros Üniversitesi, liderlik konferansları kapsamında ünlü dağcı Nasuh Mahruki'yi ağırladı. Üniversitenin 45 Evler Kampüsü Konferans Salonunda "Kendi Everest'inize Tırmanın" başlıklı bir konferans veren Mahruki'ye, öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Konferansa, Toros Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sertaç Özveren ve Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek'in yanı sıra çok sayıda akademisyen, davetli ve öğrenci katıldı.

Açılış konuşmalarını Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Ahmet Özer ve Rektör Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek'in yaptığı konferansta Mahruki, öğrencilere başarıya giden yolda karşılarına çıkacak engellerden ve bu engelleri aşmalarını sağlayacak erdemlerden örnekler verdi. Mahruki, "Sağduyulu olmalıyız. Bana göre sağduyulu olmak demek, hayat karşımıza ne çıkarırsa çıkarsın aklımızı, mantığımızı ve vicdanımızı birlikte kullanmak demektir. Zirveye çıkmak zordur. Zirvede kalmak daha da zordur. Zirvede kalmanın sırrı da o başarıyı, o zirveyi daha iyi taşımaktan ve bir ömür boyu onun üstüne küçük küçük ekleyerek yolunuza devam etmekten geçer. Her şeyi zamanında yapmak ve içinizdeki doğruyu, durdurmanız gereken duyguları da durdurmak gerekir. 20 yaşında, 30-40'lı yaşlardaki arzularınız daha farklı olacaktır. Önemli olan her yaşımızı o yaşın getirdiği güzellikler ve nitelikler içerisinde yaşayabilmektir. Zamansız hiçbir şeyi istememek ve zamanı geldiğinde hiçbir şeyi kaçırmamaktır" dedi.

Konferans sonunda Özveren, Korkmazyürek ve Özer, Mahruki'ye teşekkür plaketi verdi. Konferans sonrası katılımcıların ricalarını kırmayan Nasuh Mahruki, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - MERSİN

Nasuh Mahruki, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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