Nasuh tevbesi nedir? Nasuh tevbesi nasıl olur? Nasuh tevbesi anlamı, okunuşu

Nasuh tevbe, Tahrim Sûresi 8. ayetinde geçer. Ayette geçen tövbenin ise hâlis, katışıksız şekilde olması gerektiği belirtilir. Ayrıca yapılan hataya tekrar dönmeyerek de azimli, kararlı olmak vurgulanır. Ayette üstünde durulan içtenlik ve kararlılıktır ve bu şekilde yapılan tövbeye de İslâmî kaynaklarda tevbe-i nasûh denir. Nasuh tevbe hakkında detaylar haberimizde.

Tövbe (Tevbe) : Sözlükte "dönmek" demektir. Istılahta ise kabahatinden, kabahat olduğu için pişmanlık duyarak vazgeçmek ve vicdanında meydana gelen çirkinliğinden dolayı terk etmek anlamına gelir.

NASUH TEVBESİ NE DEMEK?

Nasuh kelimesi sözlükte "en halis, en safi ve en içten" anlamına gelir. Öte yandan yırtığı, söküğü dikip kapayan, bozulanı ıslah eden ve hiçbir gedik bırakmayacak şekilde onaran anlamını da taşır. Yani tövbe-i nasuh, hüsn-i niyet, hulus-i kalp, ciddi ve yürekten tövbede bulunmak anlamındadır. Ayrıca tövbe-i nasuh başkalarına nasihat ediyor gibi güzel örnek olmak manasını da taşır.

TAHRİM SURESİ NASUH TEVBESİ ANLAMI

Allah (c.c.) kullarının, nasûh bir tevbe ile kendisine yönelmesini, Tahrim Sûresi'nin 8. âyetinde şöyle emretmiştir:

"Ey îman edenler! Allâh'a içtenlikle tevbe edin. Umulur ki, Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte îman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nûrları önlerinden ve sağlarından aydınlatır, gider. «Ey Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye gücün yeter!» derler." İçtenlik ve kararlılıkla yapılan tövbeye de İslâmî kaynaklarda tevbe-i nasûh denilmiştir.

Nasûh tevbe de önemli nokta, samimiyet ve pişmanlıktır. Söz konusu pişmnalık, insanın gücü yettiği ölçüde o hatayı tekrar etmemesi ve yaptığı günahla ilgili kul hakları varsa, bu hakları helâl ettirmek için elinden gelen çabayı göstermektir.

NASUH TEVBESİ NASIL YAPILIR?

Samimiyet ve içtenliğin olmazsa olmaz olduğu Nasuh tevbesinde, dört temel unsur vardır:

• Dil ile istiğfar,

• Günahı işleyen aza ile günahı terk etmek, pişman olmak,

• Bu günahı bir daha işlemeyeceğine kesin olarak karar vermek,

• İnsanı günah işlemeye sevk eden kötü arkadaşlardan uzaklaşmaktır.