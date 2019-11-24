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Nata Vega'daki Eypio konserine vatandaşlardan büyük ilgi

Nata Vega Outlet AVM, ünlü sanatçı Eypio'yu sevenleriyle buluşturdu.

24.11.2019 18:23 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:29Nata Vega'daki Eypio konserine vatandaşlardan büyük ilgi
Nata Vega Outlet AVM, ünlü sanatçı 'yu sevenleriyle buluşturdu.

Nata Vega Outlet AVM, gün içerisinde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaparken, çocuğundan yaşlısına herkesin katıldığı etkinliklerde misafirlere, Sayokan Türk dövüş sanatı gösterisi, Badminton eğitimleri, Türk Kızılayı standında bilgilendirme ve kurulan mini sahnede konser dinletisi sundu. Etkinliklerin ardından, AVM içerisinde bulunan fuaye alanında Eypio mahlaslı ünlü sanatçı Abdürrahim Akça tarafından konser verildi. Ankaralılar, ünlü sanatçı Eypio'nun konserine büyük ilgi gösterdi. - ANKARA

Eypio, Güncel

Kaynak: İHA

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