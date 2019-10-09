Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ailesi hakkında paylaşım yapan Natali Avazyan, Çavuşoğlu ve ailesinin şikayetiyle göz altına alındı. Sosyal medyanın da gündemine oturan olay sonrası Natali Avazyan kimdir sorusu akıllara geldi.

NATALİ AVAZYAN KİMDİR, NERELİ?

Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle fenomene dönüşen Natali Avazyan, Malatya Hekimhanlıdır. Natali Avazyan, Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesi hakkında yaptığı paylaşım sonrası tanındı.

NATALİ AVAZYAN GÖZALTINA ALINDI MI?

Natali Avazyan yaşadığı adli süreç hakkında açıklama yaptı. Avazyan "Az önce emniyet teşkilatı tarafından arandım. Tweet paylaşımlarımdan dolayı ifadeye çağırıldım. Yarın doktor kontrolü sonrası hastaneye yatmaz isem polis merkezine ifadeye gideceğim. Çocuklar özgür olana kadar paylaşımlarıma devam edeceğimin bilinmesini isterim." İfadelerini kullandı.