Natalie Portman tartışması: Kadın yönetmenlere desteğinde 'samimi' mi, 'iki yüzlü' mü?

Amerikalı oyuncu Natalie Portman'ın, Oscar ödül töreninde, üzerinde kadın yönetmenlerin isimlerinin bulunduğu bir elbise giymesine ilişkin tartışmalar sürüyor. Bir kesim sektördeki kadınlara verdiği destek nedeniyle Portman'ı alkışlarken, bir kesim onu "yapmacık olmakla ve iki yüzlü davranmakla" suçlayıp eleştiriyor.

Aktris Rose McGowan, "Asıl sorun sensin. Evet Natalie, sensin. Sorun iki yüzlülük. Diğer kadınlara sahte destek gösterisi asıl mesele" dedi.

McGowan, Portman'ın desteğinin göstermelik olduğunu ve kadın yönetmenlerin filmlerinde yeteri kadar yer almayarak "icraatta kadınlara destek çıkmadığını" söyledi.

Portman da eleştirilere yanıt verip, gerekçesinin "kadınların yönettiği filmlerin yapımının kolaylaştırılmaması ve sektöre girmelerinin önüne engeller konması" olduğunu ifade etti.

Natalie Portman'ın elbisesi neden tartışma yarattı?

Portman, Pazar günkü Oscar ödül töreninde Dior marka bir elbise giydi. Yapımı 900 saat sürenin elbisenin pelerininde bu yıl Oscar ödüllerine aday gösterilmeyen kadın yönetmenlerin isimleri yazıyordu.

Son 10 yılın dokuzunda yönetmen dalında aday gösterilen yönetmenlerin beşi de erkekti.

Portman'ın pelerininde adı yazanlar "Hustlers" filminin yönetmeni Lorene Scafaria, "The Farewell" filminin yönetmeni Lulu Wang, "Little Women" filminin yönetmeni Greta Gerwig, "A Beautiful Day in the Neighborhood" filminin yönetmeni Mariella Heller ve "Queen & Slim" filminin yönetmeni Melina Matsoukas'dı.

Natalie Portman daha önce de kadın yönetmenlerin hak ettikleri yerde olmadıklarına dikkat çekmişti.

Oscar ödüllü Portman, 2018 Altın Küre ödüllerinde En İyi Yönetmen dalında ödül verirken "Ve hepsi erkek olan adayların listesi" diye tanıtmıştı adayları.

Elbiseye nasıl tepkiler geldi?

Öncelikle elbise bir çok kesim tarafından destek gördü.

Harper's Bazaar dergisi Natalie Portman'ın "bir kahraman olduğunu" yazdı.

Marie Claire dergisinin yorumu ise "Bravo Natalie" oldu.

Ama sosyal medyada Natalie Portman'ın oynadığı filmleri inceleyenler Amerikalı aktrisin yalnızca iki kadın yönetmenin filminde oynadığını ortaya koydu.

Biri de kendi yönettiği filmdi.

Natalie Portman'ın sahibi olduğu yapım şirketi Handsomecharlie Films de henüz bir kadın yönetmenin filminin yapımcılığını üstlenmedi (kendi filminden başka).

Bu iki gerçeğe dikkat çeken iki tweet 300 binden fazla "beğeni" aldı.

Rose McGowen ne dedi?

Aktris Rose McGowen, Facebook hesabından Natalie Portman'ı şu sözlerle eleştirdi:

"Bu tip protestolar ana akım medya tarafından cesareti dolayısıyla beğeni toplar. 'Cesaret' mi? Hayır, hem de hiç değil. Daha çok, bir aktrisin 'umursuyormuş' rolü yapmasıdır. Birçoğu da öyle yapıyor.

"Portman'ın aktivizmini, asıl kampanya yürüten bizim gibi kişiler için hakaret olarak algılıyorum. Bunu herhangi bir hoşnutsuzluk değil, tiksintiyle yazıyorum. Onun ve diğer aktrislerin icraatta da bu desteği göstermelerini istiyorum."

McGowen, Portman'ın kadın yönetmenlerle çalışmamasına da dikkat çekti:

"Sizin gibi en popüler aktrisler sorunun kendisi olmak yerine dünyayı değiştirebilir.

"Kendinizden başkasının hakkını koruyor numarası yapmayın. Sen ve senin dostun aktrisler gerçekçi davranana kadar bize bir iyilik yapın ve aktivist pelerininizi bir kenara asın, üstünüzde sakil duruyor."

Portman nasıl yanıt verdi?

Portman, önceden yer aldığı filmlerle ilgili eleştirileri kabul edip kendini savundu. Amerikalı aktrist yer aldığı ve kadınların başında olduğu diğer projelere dikkat çekti.

BBC News'a yaptığı açıklamada Portman şunları söyledi:

"Yalnızca birkaç kadınla film çektiğim doğru.

"Kariyerim boyunca yalnızca birkaç kadın yönetmenle çalışma şansım oldu. Marya Cohen, Mira Nair, Rebecca Zlotowski, Anna Rose Holmer, Sofia Coppola, Shirin Neshat ve bana ait kısa filmler, reklamlar, müzik klipleri ve bazı kısa videolarda yer aldım."

Natalie Portman, kadın yönetmenlerin çektiği bazı filmlerin de tamamlanamadan sona erdirildiğini söyledi:

"Maalesef tamamlanmasını istediğim bazı filmler de tarih oldu.

"Kadınların yaptıkları filmlerin stüdyoya sokulması veya bağımsız bir finansman sağlanması bile zorlaştı. Bu filmlerin yapım sürecine geçildiğinde de kadınlar çok büyük zorluklarla karşılaşıyor.

"Bazı kadın yönetmenlerin işe alınması için birkaç defa yardımcı olmaya çalıştım ama bu kadınlar da işte karşılaştıkları zorlu şartlar nedeniyle ayrılmaya zorlandılar.

"Kadınların yaptıkları filmler tamamlandıktan sonra da festivallere girmekte, dağıtımda zorlanıyorlar çünkü sektöre girişin kapılarını tutanlar var.

"Dolasıyla söylemek istediğim, denedim ve denemeye devam edeceğim. Henüz başarılı olamasam da, her gün yeni bir güne uyandığımız için umutluyum."