National Geographic "Free Solo" ile İlk Oscar Ödülünü Kazandı

National Geographic'in ünlü dağcı Alex Honnold'un El Capitan kayasına tırmanışını konu alan "Free Solo" belgeseli, sinema dünyasının en prestijli gecesi Akademi Ödülleri'nde "En İyi Belgesel" seçilerek National Geographic'e ilk Oscar ödülünü getirdi.

Böylece National Geographic, tarihinde ilk kez sinema dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Oscar'ı kazanmış oldu.

Ödüllü National Geographic belgesel yapımcısı E. Chai Vasarhelyi ile dünyaca ünlü fotoğrafçı ve dağcı Jimmy Chin'in imzasını taşıyan "Free Solo", Yosemite Ulusal Parkı'nda yer alan ve 1 kilometre uzunluğuyla dünyanın en ünlü kayası olan El Capitan'a ipsiz tırmanan Alex Honnold'un hikayesini konu alıyor. Honnold, mükemmele ulaşacağı ya da ölümüyle sonuçlanacak bu tehlikeli tırmanışı boyunca hem vücudunu hem de inancını zorluyor.

Törende ödülü kabul eden yönetmenler E. Chai Vasarhelyi ve Jimmy Chin, "National Geographic'e bize olan inancının yanı sıra filmlerin daha iyi olmasını sağlayan kadınlara ve tüm etnik gruplara fırsat verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Alex Honnold'a ise bize cesaret ve ilham verdiği ve imkansıza inanmayı öğrettiği için minnetarız. Bu belgeseli imkansız şeylere inananlara ithaf ediyoruz" dedi.

Daha önce de BAFTA Ödülleri'nde "En İyi Belgesel" ödülü kazanan "Free Solo", 7 Mart Perşembe saat 22.00'de National Geographic ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Kaynak: Bültenler