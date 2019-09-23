National Geographic'in yeni serisi "Salgın" Laboratuvarı Zorlu'da

Ziyaretçiler, seriden bir kesiti İstanbul'un en merkezi alışveriş merkezlerinden birinde bizzat deneyimle frısatı elde etti. "Salgın" laboratuvarı ile korkutucu gerçekle yüzleşmek için 22 Eylül Pazar günü 21.00'de ilk bölümü National Gegoraphic'te yayınlanan seriye geri sayım yapıldı. İki gün boyunca National Geographic tutkunları serinin gerçek hayatla buluştuğu bu eşsiz deneyimi yaşarken alışılagelmişin dışında hazırlanan bu tanıtım tüm ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Ölümcül Ebola virüsü ABD topraklarında ilk kez 1989 yılında Washington yakınlarında bir araştırma merkezinde ortaya çıktı. O dönemde sebep olduğu ölüm oranı yüzde 90'ları bulan bu virüs, Yarbay Nancy Jaax liderliğindeki bir grup asker ve bilim insanının cesur çabaları sayesinde fark edilip kontrol altına alındı.

Richard Preston'ın aynı isimli uluslararası çok satan kitabından uyarlanan seri küresel bir krizin can sıkıcı hikayesini konu alıyor. Basit bir virüsle karşı karşıya olmadığını fark edip gerçeği ortaya çıkarmaya çabalayan Yarbay Jaax'a Altın Küre ve Emmy ödüllü oyuncu Julianna Marguileshayat veriyor. Marguiles'e Noah Emmerich, Topher Grace, Liam Cunningham, James D'Arcyve Paul James eşlik ediyor.

Etkileri bugün dahi devam eden sürükleyici hikayesiyle gerçek bilim ile insanları odağına alan dramayı bir araya getiren Salgın'ın yeni bölümleri her pazar National Geographic'te.

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