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NATO ABD'nin örgütten ayrılmayacağından emin

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin birlikte kalmaya devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.

06.08.2019 13:23 NATO ABD'nin örgütten ayrılmayacağından emin
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin birlikte kalmaya devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.
Stoltenberg, Yeni Zelanda ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin NATO ittifakında kalmayı sürdüreceğine inandığını, örgüt olarak böyle bir ihtimal görmedikleri için buna yönelik hazırlık yapmadıklarını kaydetti.
ABD'nin NATO'da kalmasını iki tarafın da desteklediğini vurgulayan Stoltenberg, Amerika'nın Avrupa'daki askeri varlığını artırarak bunu fiilen gösterdiğini ifade etti.
Genel Sekreter Stoltenberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO üyesi diğer ülkelerin birliğe daha fazla katkı yapma çağrısının ise karşılık bulacağını dile getirdi.
New York Times gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de üst düzey danışmanları ile birçok defa NATO'dan çekilmeyi tartıştığını yazmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Jens Stoltenberg, Donald Trump, Yeni Zelanda, Güncel

Kaynak: AA

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