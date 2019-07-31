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NATO boru hattından hırsızlık iddiası

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde NATO'ya ait petrol boru hattından hırsızlık amacıyla kazı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

31.07.2019 13:21 NATO boru hattından hırsızlık iddiası
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde NATO'ya ait petrol boru hattından hırsızlık amacıyla kazı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Nusratfakı Mahallesi'ndeki akaryakıt boru hattında kazı yaparken yakalanan Veysel A. (29) ve Erdinç K'nın (29) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden sonra şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün, Nusratfakı Mahallesi'ndeki akaryakıt boru hattında bazı kişilerin keşif yaptığı bilgisi üzerine, jandarma ekipleri çalışma başlatmış. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve asayiş ekipleri bölgeye kazı için gelecek kişileri beklemeye başlamış ve bölgeye gelip kazı yapan Veysel A. (29) ve Erdinç K'yı (29) yakalanmıştı.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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