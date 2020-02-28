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Türkiye'nin talebiyle gerçekleştirilen NATO olağanüstü Suriye toplantısı sona erdi

İdlib'de 33 askerimizin Esed Rejimi tarafından şehit edilmesinin ardından NATO'da Türkiye'nin talebiyle düzenlenen olağanüstü Suriye toplantısı sona erdi. Tüm gözler yapılacak açıklamaya çevrildi.

28.02.2020 13:13 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:01

Dün, 'de 33 askerimizin şehit edilmesinin ardından 'nin talebi doğrultusunda NATO'da toplantısı sona erdi. Toplantıya ilişkin yapılacak resmi açıklama bekleniyor.

NATO'NUN 4. MADDESİ

NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca bir müttefik toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğünde, tüm müttefiklerle danışma talebinde bulunabiliyor.

Türkiye en son 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın Suruç'taki terör saldırısından sonra 4'üncü maddenin işletilmesini istemiş, bunun ardından NATO Suriye'den kaynaklanan tehditlere karşı Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirlerini kabul etmişti.

Bu çerçevede erken uyarı ve gözlem uçaklarının (AWACS) bölgede devriye gezmesi, Doğu Akdeniz'deki askeri unsurların artırılması ve istihbarat, keşif ve gözetleme faaliyetlerinin güçlendirilmesi gibi tedbirler öngörülmüştü.

Türkiye'nin talebiyle gerçekleştirilen NATO olağanüstü Suriye toplantısı sona erdi

Türkiye, Suriye, İdlib, Politika, Dünya, Güncel


28.02.2020 14:02:37