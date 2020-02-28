Türkiye'nin talebiyle gerçekleştirilen NATO olağanüstü Suriye toplantısı sona erdi

Dün, İdlib 'de 33 askerimizin şehit edilmesinin ardından Türkiye 'nin talebi doğrultusunda NATO'da Suriye toplantısı sona erdi. Toplantıya ilişkin yapılacak resmi açıklama bekleniyor.

NATO'NUN 4. MADDESİ

NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca bir müttefik toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğünde, tüm müttefiklerle danışma talebinde bulunabiliyor.

Türkiye en son 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın Suruç'taki terör saldırısından sonra 4'üncü maddenin işletilmesini istemiş, bunun ardından NATO Suriye'den kaynaklanan tehditlere karşı Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirlerini kabul etmişti.

Bu çerçevede erken uyarı ve gözlem uçaklarının (AWACS) bölgede devriye gezmesi, Doğu Akdeniz'deki askeri unsurların artırılması ve istihbarat, keşif ve gözetleme faaliyetlerinin güçlendirilmesi gibi tedbirler öngörülmüştü.