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NATO'da üst düzey görev değişimi

NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller, görevi Rumen Mircea Geoana'ya devretti.

16.10.2019 17:10NATO'da üst düzey görev değişimi
NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller, görevi Rumen Mircea Geoana'ya devretti.
NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, üç yıldır NATO Genel Sekreter Vekilliği görevini üstlenen ABD'li Rose Gottemoeller'e karargahta son günü için veda toplantısı düzenlendi.
NATO'nun ilk kadın Genel Sekreter Vekili olan Gottemoeller'in görevini yarından itibaren Geoana üstlenecek.
Daha önce Romanya Dışişleri Bakanı, Senato Başkanlığı ve Romanya'nın ABD Büyükelçiliği görevlerini yürüten Geoana, NATO'nun ilk Doğu Avrupalı Genel Sekreter Vekili olacak.

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Kaynak: AA

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