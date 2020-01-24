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NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutanı Fantoni Mersin'de ziyaretlerde bulundu

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutanı İtalyan Tuğamiral Paolo Fantoni, Mersin Valiliği ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

24.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:18NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutanı Fantoni Mersin'de ziyaretlerde bulundu
NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutanı İtalyan Tuğamiral Paolo Fantoni, Valiliği ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali İhsan Su ile bir araya gelen Fantoni'ye, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe eşlik etti.
Sonrasında Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Tuğamiral Fantoni, Başkan Vahap Seçer ile görüştü.
Seçer, konuğuna caretta caretta kaplumbağalarının denizle buluşmasını resmeden tablo hediye etti. Fantoni de Seçer'e plaket verdi.

Ali ihsan, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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