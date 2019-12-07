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NATO Daimi Deniz Görev Grubu Gemi Komutanları, Mersin Valisi Su'yu ziyaret etti

Mersin Valisi Ali İhsan Su, NATO Daimi Deniz Görev Grubu Gemi Komutanlarını makamında ağırladı.

07.12.2019 22:28 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:28NATO Daimi Deniz Görev Grubu Gemi Komutanları, Mersin Valisi Su'yu ziyaret etti
Valisi Ali İhsan Su, NATO Daimi Deniz Görev Grubu Gemi Komutanlarını makamında ağırladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, NATO Daimi Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Mersin Limanı'na demirleyen SNMG-2'nin Grup Komutanı Amiral Josee Kurtz, HMSC HLIFAX'ın Komutanı Scott E.Nelson, AOR PATİNO'nun Komutanı Raphael Delgado Carpenter, SNMG-2'nin Grup Kurmay Başkanı Juan Ignacio Alonso Nunez ve TCG Giresun Gemi Komutanı Murat Aktaş, Vali Su'yu ziyaret etti.
Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti, NATO faaliyetlerinin önemli olduğunu belirtti.
Ziyarette Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe de hazır bulundu.

Ali ihsan, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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