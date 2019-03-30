NATO Daimi Deniz Görev Grubu Gemi Komutanlarından Vali Ustaoğlu'na Ziyaret

TCG Yıldırım Fırkateyni eşliğinde NATO Daimi Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Trabzon
Limanı'na demirleyen askeri gemilerin komutanları SNMG-2 Grup Komutanı Tuğamiral Boudewijn Boots, SNMG-2 Kurmay Başkanı Albay Juan Alanso ve beraberinde Trabzon
Deniz Komutanı Dz. Albay Bünyamin Dayıoğlu Trabzon
Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret ettiler.
Komutanları makamında ağırlayan Vali Ustaoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "NATO faaliyeti olarak gerçekleşen bu ziyaretin; ülkemizin hak ve menfaatleri ile Trabzonumuzun tanıtımı açısından faydalı ve önemli olduğunu düşünüyorum. Tarihi ve doğal güzellikleriyle Trabzon çok güzel bir şehir. Burada kaldığınız süre içerisinde bu güzellikleri yakından görme fırsatı bulacaksınız. İlimize yapmış olduğunuz ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - TRABZON
Trabzon, 3. Sayfa
Kaynak: İHA