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NATO Daimi Temsilcisi Öztürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

20.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:10 NATO Daimi Temsilcisi Öztürk, AA'nın
'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Öztürk, AA'nın "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki fotoğrafları için oy kullandı.
Büyükelçi Öztürk, haber kategorisinde tercihini Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e Yolculuğu"ndan yana kullanırken, yaşam kategorisinde ise Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi Yavrusu"nu seçti.
Öztürk, spor kategorisinde ise oyunu Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde Kış Şöleni"nden yana kullandı.
Kategoriler arasında en çok yaşam bölümünün ilgisini çektiğini belirten Öztürk, "Haber ve spor alanlarında çok yaygın yayın yapılıyor. Ancak genellikle yaşam eksik kalıyor. Herşey yaşamla ilgili, AA'nın bu çalışması eksik kalan bir alanı tamamlıyor. Bu nedenle en çok yaşam bölümünden etkilendim." diye konuştu.
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" Yarışması
Anadolu Ajansı (AA), 2012'den bu yana yıla damga vuran olaylara ait fotoğraflarını oylamaya sunuyor. Oylama sonucunda, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından üç kategoride "Yılın Fotoğrafları" seçiliyor.
Her yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular ve çok sayıda sanatçının oylamaya katıldığı geleneksel "Yılın Fotoğrafları" yarışmasında, haber kategorisinde 17, yaşam kategorisinde 19 ve spor kategorisinde 14 kare fotoğraf yer alıyor.

Hüseyin Yıldız, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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