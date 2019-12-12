Haberler » Güncel » NATO'dan 70 saniyede 70 yıl videosu - Haber

NATO'dan 70 saniyede 70 yıl videosu

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) kuruluşunun 70'inci yılı nedeniyle 70 yılı anladan 70 saniyelik bir video yayınladı.

12.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:23NATO'dan 70 saniyede 70 yıl videosu

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) kuruluşunun 70'inci yılı nedeniyle 70 yılı anladan 70 saniyelik bir yayınladı.

4 Nisan 1949 yılında 12 ülke tarafından kurulan NATO farklı zamanlarda ve dönemlerde başka ülkelerinde katılmasıyla üye sayısını 29'a çıkardı. Türkiye'nin 1952 yılında katıldığı NATO, 70'inci yılına özel 70 saniyelik bir derleme video yayınladı. Video ile yayınlanan açıklamada '70 yıl boyunca Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki bağ NATO'yu tarihin en güçlü ittifakı' yaptığı belirtildi. Açıklamada ayrıca dünyanın değiştiği ve NATO'nun da dünyayla birlikte değiştiği ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

70 saniyelik video

NATO'nun hazırladığı kuruluşun anlatıldığı 'timeline'



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:22 TTSO'da iş adamlarına yurt dışı pazar destek programı anlatıldı - Haber
12:20 Başkan Turan, minik sporcuların isteğine kulak verdi - Haber
12:20 Diyarbakır'da terör oprerasyonu 22 şüpheli gözaltına alındı - Haber
12:20 120 bin dolarlık muza "lahanalı" gönderme - Haber
12:16 Yüksekovalı kadınlardan yılsonu sergisi - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
12.12.2019 12:29:58