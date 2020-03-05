NATO'dan AB'ye mülteci çağrısı: Türkiye ile işbirliğinin yolunu arayın

Suriye'nin İdlib kentinde Rusya ve İran destekli Esed rejiminin havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 34 askerimizin şehit olmasının ardından Türkiye 'nin sığınmacıları Avrupa 'ya yönlendirme kararı almıştı. Bu karar sonrası Ankara-Brüksel hattında yaşanan krizde NATO devreye girdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği'ne (AB) Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu hatırlatarak, "Türkiye ile işbirliği yollarının aranması gerektiğini" söyledi.

"BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ"

Stoltenberg, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada "Şunu anlamamız gerek. Göçmen ve sığınmacı krizi deyince birlikte başa çıkmamız gereken ortak bir sınamadan bahsediyoruz. Sınırdaki duruma karşı tek yol birlikte çalışmaktan geçiyor" dedi.

"TÜRKİYE KİLİT ÖNEMDE"

Türkiye'nin sadece terörle mücadele değil, pek çok alanda kilit önem taşıdığına dikkat çeken Stoltenberg, "DAEŞ'e karşı uluslararası koalisyon çerçevesinde NATO müttefikleri ve NATO, DAEŞ'in elindeki tüm toprakları ve buralardaki insanları özgürleştirmeyi başarabildi. Bunda Türkiye'deki altyapı olanaklarının da rolü oldu" diye konuştu.

"TÜRKİYE İLE SAMİMİ VE CİDDİ BİR TARTIŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Sığınmacılar konusunda yaşanan gerilimde özellikle Fransa Türkiye'ye sert tepki göstermiş, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves le Drian mecliste yaptığı konuşmada "Türkiye'nin kimin tarafında olduğuna dair NATO'da dürüst bir tartışmanın zamanı geldiğini" belirtmişti.

Le Drian Çarşamba günkü konuşmasında Türkiye'nin Moskova ile giderek yakınlaştığını, Doğu Akdeniz'de tartışmalı hak iddialarında bulunduğunu ve sığınmacılar yoluyla "şantaj" yaptığınısöylemiş, "Biz aynı ittifaktayız. Kimin nerede durduğu, ortak çıkarlarımızın ne olduğu konusunda Türkiye ile kamuoyu önünde derhal samimi ve ciddi bir tartışmaya ihtiyacımız var. Yoksa bunun üstesinden gelemeyeceğiz" demişti.

STOLTENBERG'İN DEMECİ FRANSIZ BAKAN'A CEVAP OLARAK YORUMLANDI

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in AFP'ye verdiği demecinde "NATO'nun normalde görüş ayrılıklarını kendi içinde çözmek için elden gelen her çabayı gösterdiğini" belirtmesi, Fransız Bakan'ın Türkiye ile ilgili "kamuoyuna açık" tartışma önerisine yanıt olarak değerlendirildi.

"TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAK ZORUNDASINIZ"

Alman Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen de Stoltenberg'e benzer bir açıklama yaparak "Gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Sığınmacılara yardım etmek istiyorsanız Türkiye ile işbirliği yapmak zorundasınız" ifadelerini kullandı. Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) genel başkan adaylarından olan Röttgen Paris'te yaptığı açıklamada "Türkiyesiz bir strateji düşünemiyorum. Gerçeklerle yüzleşin. Hoşunuza gitmeyebilir ama Türkiye Avrupa ile Ortadoğu arasında sınır devletidir" diye konuştu.