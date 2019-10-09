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NATO'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili, "Türkiye'nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü...

09.10.2019 18:14NATO'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili, "Türkiye'nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına inanıyorum." dedi.
İtalya'nın başkenti Roma'da Başbakan Giuseppe Conte ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili NATO'ya bilgi verdiğini açıkladı.
"Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı" vurgusunda bulunan Stoltenberg, ülkenin aynı zamanda çok sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.
Stoltenberg, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili, "Türkiye'nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin bölgede istikrarsızlığı ve gerginliği artıracak adımlardan kaçınması gerektiğini ifade eden Stoltenberg, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ'a karşı elde edilen önemli kazanımların korunması gerektiğini söyledi.
Stoltenberg, cuma günü Türkiye'ye düzenleyeceği resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceğini açıkladı.

Barış Pınarı Harekatı, Jens Stoltenberg, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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