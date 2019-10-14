NATO'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Türkiye'nin gerginliği artırma riski var

TSK, Barış Pınarı Harekatı'na başarılı bir şekilde devam ederken, NATO'dan tepki çekecek bir açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili "Türkiye'nin operasyonun gerginliği artırma riski var. Türkiye'nin bölgede itidalli davranmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

NATO'DAN TEPKİ ÇEKECEK AÇIKLAMA

Stoltenberg, Türkiye'nin operasyonunun bölgedeki gerilimi artırma riski yarattığını savundu. Stoltenberg açıklamasında, "Türkiye'nin operasyonun gerginliği artırma riski var. Türkiye'nin bölgede itidalli davranmasını bekliyorum" dedi. Stoltenberg, Suriye'nin kuzeyine müdahaleden dolayı yaşanacak olası "insani krizden" endişe duyduğunu İstanbul ziyaretinde ilettiğini söyledi.

STOLTENBERG İSTANBUL'A GELMİŞTİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret etmiş, önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile daha sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

Çavuşoğlu ile görüşmesinden sonra ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, "NATO Türkiye'yi güney sınırlarının korumasında desteklemektedir. Harekatle ve DEAŞ'la mücadele konusunda kaygılarımı ve gerginliğin azaltılması gerektiğini ilettim. NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Ortadoğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı. DEAŞ ortak düşmandır ve hala tehlikelidir.Kazanımlar tehlikeye atılmamalıdır. NATO Kuzey Suriye'de yer almıyor. YPG konusunda müttefiklerimiz arasında bir fikir birliği oluşmadı. NATO müttefikleri Türkiye'yi desteklemeye devam edecektir. Türkiye hepimiz için önemli bir mücadelenin ön cephesinde yer alıyor" ifadelerini kullanmıştı.

ÇAVUŞOĞLU: AÇIK DESTEK GÖRMEK İSTİYORUZ

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz demek yetmez. Açık desteği görmek istiyoruz" diyerek Barış Pınarı Harekatı'nda NATO'dan açık destek istedi.