NATO'dan düşen uçakla ilgili açıklama: İran savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabilir

İran 'ın başkenti Tahran 'da Ukrayna Havayolları'na ait uçağın düşmesi sonucu 176 kişi hayatını kaybetmişti. Bu vahim kazadan sonra uçağın nasıl düştüğü dünya gündeminde büyük tartışma konusu oldu. NATO'dan düşen uçakla ilgili yeni bir açıklama geldi.

NATO Genel Sekreteri John Stoltenberg, yaptığı açıklamada, "Uçak, İran savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabilir" dedi.

"ÇOK KÖTÜ BİR HİSSİM VAR"

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşen Ukrayna Hava Yolları'na ait uçakla ilgili yaptığı açıklamada "Çok kötü bir hissim var. Birileri hata yapmış olabilir" ifadelerini kullandı. Trump uçağın düşüşüyle ilgili şüpheleri olduğunu belirtti.

"GERÇEKTEN TAM OLARAK BİLMİYORUM"

Trump, "Şüphelerim var. Başkalarının da şüpheleri var. Trajik bir olay. Diğer tarafta birileri bir hata yapmış olabilir. Çok zor bir bölgede uçuyordu. Orada birileri bir hata yapmış olabilir. Bazı kişiler uçağın mekanik nedenle düştüğünü söylüyor; bence bu bir soru işareti. (İran'ın kazara vurduğu iddiası) Gerçekten tam olarak bilmiyorum. Bu konuda kötü bir hissiyatım var, sanırım orada çok kötü bir şey oldu." diye konuştu.

"UÇAK FÜZEYLE DÜŞÜRÜLDÜ"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna Havayollarına ait uçağın İran'ın başkenti Tahran'da düşmesinin ardından açıklama yaptı. Başbakan Justin Trudeau, ''Birçok kaynaktan istihbarat aldık. Kanıtlar, İran'ın uçağı karadan havaya bir füzeyle düşürdüğünü gösteriyor'' ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE BAŞBAKANI'NDAN DA AÇIKLAMA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ellerinde Ukrayna uçağının İran'a ait füzeyle vurulduğunu gösteren bilgi bulunduğunu kaydederek, şeffaf bir soruşturmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Johnson, yazılı açıklamasında, "trajedi" olarak nitelediği olayda 4 İngiliz'in hayatını kaybettiğini belirtti.

Ellerinde uçağın İran tarafından ateşlenen karadan havaya füzeyle vurulduğuna dair bilgi olduğunu belirten Johnson, "Bu kasıtlı olmayabilir. Kanada ve uluslararası ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz. Şimdi tam ve şeffaf bir soruşturmaya ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan 167 yolcu ve 9 mürettebat hayatını kaybetti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran'da düşen uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşının bulunduğunu bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran'da düşmesiyle ilgili spekülasyondan kaçınma çağrısında bulundu. İran Sivil Havacılık Başkanı, "Karakutuyu Boeing'e vermeyeceğiz" dedi.