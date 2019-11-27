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NATO'dan erken uyarı ve gözlem uçakları için dev yatırım

NATO, erken uyarı ve gözlem uçakları (AWACS) filosunu modernleştirmek için Boeing International ile 1 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı.

27.11.2019 20:22 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:28
NATO, erken uyarı ve gözlem uçakları (AWACS) filosunu modernleştirmek için International ile 1 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı.
Anlaşma, Belçika'da bulunan Melsbroek Havalimanı'nda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Boeing International'ın Başkanı Michael Arthur'un katılımıyla düzenlenen törende imzalandı.
Burada bir konuşma yapan Stoltenberg, "Boeing ile olan 1 milyar dolarlık anlaşmamız, AWACS filosunu modernleştirerek 2035'e kadar hizmet vermesini sağlayacak. NATO AWACS'ları hava operasyonlarımıza on yıllardır katkı sağlayarak gökyüzündeki gözlerimiz olmuştur." ifadesini kullandı.
NATO AWACS'larının 11 Eylül terör saldırılarının ardından ABD'de, daha sonra Afganistan'da ve şimdi de DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'na katkı sağladığını anımsatan Stoltenberg, modernleşmenin ittifakın ileri teknolojiye verdiği önemi gösterdiğini belirtti.
Stoltenberg, modernleşmeyle birlikte AWACS'ların daha gelişmiş iletişim ağlarına sahip olacağını, böylelikle ittifakın toplumlar için güvenlik sağlamasına katkı vermeye devam edeceğini vurguladı.
"NATO uyum sağlamaya devam ediyor"
Boeing International Başkanı Arthur da yeni anlaşmanın NATO'nun transatlantik ittifakı güçlü tutmak için endüstriyle çalışma konusunda kararlılığını ortaya koyduğunu belirtti.
"NATO uyum sağlamaya devam eden bir ittifak." değerlendirmesinde bulunan Arthur, anlaşmayı 16 NATO müttefikinin fonladığını aktardı.
İlk AWACS'larını 1982'de alan ve halihazırda 14 erken uyarı ve gözlem uçağına sahip olan NATO, mevcut modernleşme kararıyla birlikte filosunu 2035'e kadar kullanmayı planlıyor.
Modernleşme, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 16 müttefik tarafından fonlanıyor.
NATO'dan erken uyarı ve gözlem uçakları için dev yatırım

NATO AWACS, Boeing, AWACS, Güncel

Kaynak: AA


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