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NATO'dan kritik zirve öncesi koronavirüs açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın yapılacak Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde görüntülü konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.

01.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:18
NATO'dan kritik zirve öncesi koronavirüs açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın yapılacak Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde görüntülü konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, NATO'nun, koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede üzerine düşen görevi yaptığını dile getirerek, "Türkiye'den İspanya ve İtalya 'ya yola çıktı" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun 'ortak ve görünmez düşman' olan koronavirüs ile mücadelede üzerine düşen görevi yaptığını vurguladı. Genel Sekreter Stoltenberg, "NATO, bu ortak ve görünmez düşmanla mücadelede kendisine düşen görevi yerine getiriyor. Bu sabah maskelerle ve diğer tıbbi ekipmanlarla dolu bir kargo uçağı Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya yola çıktı. Almanya'daki hastaneler, İtalya ve Fransa'dan hastaları kabul etmeye başladı. Arnavutluk ve Polonya'daki doktorlar ise meslektaşlarına yardım etmek için İtalya'da. ABD, İtalya'ya tıbbi yardımda bulundu ve Çekya, İtalya ve İspanya'ya 20 bin koruyucu giysi bağışladı" dedi.

'DAHA ETKİLİ NASIL YANIT VEREBİLECEĞİMİZİ KONUŞACAĞIZ'

Yarın düzenlenecek olan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Stoltenberg, "Yarın düzenlenecek Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, mücadeleyi nasıl daha etkili hale getirebiliriz konuşacağız. NATO'nun askeri kapasitesini daha etkili şekilde nasıl kullanabileceğimizi ve Covid-19 ile mücadeleye olan desteğimizi nasıl hızlandırabileceğimizi konuşacağız. Birlikte bu krizdeyiz ve birlikte cevap verdiğimiz için tepkimiz daha etkili. NATO'nun görevi, bu sağlık krizinin, güvenlik krizine dönüşmesini engellemektir" ifadelerini kullandı.

'GÜNDEMİN ANA MADDESİ COVID-19'

Stoltenberg, yarınki toplantıda terörizmle mücadelenin de konuşulacağını ancak ana gündemin Covid-19 salgını olacağını belirterek, "Her zaman daha hızlı ve daha etkili desteği nasıl sağlayabileceğimizi konuşmak mümkün. Bu sebeple, yarınki toplantının ana gündemi Covid-19 olacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Stoltenberg'in konuşması


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Kaynak: DHA

Etiketler: Jens Stoltenberg, Koronavirüs, İtalya, Güncel
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