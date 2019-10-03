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NATO'dan Rusya'ya "Gürcistan'ın egemenliğine saygı duy" çağrısı

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller, Rusya'yı, işgali altındaki Gürcistan topraklarından askerlerini çekmeye ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı göstermeye davet etti.

03.10.2019 17:36NATO'dan Rusya'ya
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller, Rusya'yı, işgali altındaki Gürcistan topraklarından askerlerini çekmeye ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı göstermeye davet etti.
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Gottemoeller, NATO Kuzey Atlantik Konseyi Gürcistan toplantısı için Batum'a geldi.
Gottemoeller, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, NATO-Gürcistan ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.
Görüşmenin ardından NATO Kuzey Atlantik Konseyi Gürcistan Toplantısı'nın açılışı yapıldı.
Açılışta konuşan Gottemoeller, Kuzey Atlantik Konseyi'nin 5. kez Gürcistan'da düzenlendiğini hatırlatarak, NATO'nun Gürcistan'la iş birliğine büyük önem verdiğini söyledi.
NATO'nun, Rusya'nın Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinden kendi askerlerini çekmesi gerektiğine vurgu yapan Gottemoeller, "Rusya'yı, işgal altındaki Gürcistan topraklarından askerlerini çekmeye, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duymaya davet ediyoruz." dedi.
Başbakan Gakharia da ülkesinin 5. kez Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına ev sahipliği yapmasının, NATO ile Gürcistan arasındaki iyi ilişkilerin göstergesi olduğunu belirtti.
Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına destek verdiği için tüm NATO üyesi ülkelere teşekkür eden Gakharia, "NATO ile somut iş birliği, Gürcistan'ın dış politikası ve güvenliğinin temelidir." ifadesini kullandı.
Gakharia, ülkesinin 2002'de NATO üyeliği için başvuru yaptığını da hatırlatarak, halkın yüzde 71'inin NATO entegrasyon sürecini desteklediğini ve NATO'ya katılmayı beklediğini dile getirdi.
NATO'nun güçlü bir şekilde Karadeniz'de faaliyet göstermesinin, bölgesel güvenlik için de önem taşıdığını kaydeden Gakharia, "Kırım ilhakının ardından Rusya'nın Karadeniz'de güçlenmesi sonrasında, NATO'nun Karadeniz'deki faaliyetleri kritik öneme sahiptir." diye konuştu.
Toplantı, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Gottemoeller ile Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin ortak basın toplantısının ardından sona erecek.

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Kaynak: AA

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