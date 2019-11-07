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NATO'dan Türkiye açıklaması: Avrupa'nın güvenliğinin sağlanmasında kritik öneme sahip

NATO Genel Sekreteri John Stoltenberg, AB'nin askeri olarak Avrupa'yı tek başına koruyamayacağını belirterek, Türkiye'nin önemine dikkat çekti. Stoltenberg, "Türkiye, Avrupa'yı güvende tutmak için kilit öneme sahip." dedi.

07.11.2019 19:24 | Son Güncelleme: 07.11.2019 19:24

NATO'dan Türkiye ile ilgili kritik bir açıklama daha geldi. NATO Genel Sekreteri John Stoltenberg, Avrupa'nın güvenliğinin sağlanmasında Türkiye'nin kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

"AB, ASKERİ OLARAK AVRUPA'YI TEK BAŞINA KORUYAMAZ"

Stoltenberg, Berlin'de Körber Vakfı'nda yaptığı konuşmada, güvenlik politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği'nin askeri olarak Avrupa'yı tek başına koruyamayacağını vurgulayan Stoltenberg, NATO'nun önemine dikkati çekti.

"TÜRKİYE KİLİT ÖNEME SAHİP"

Stoltenberg, "Norveç, ABD, Kanada ve İngiltere ile güneyde Türkiye, Avrupa'yı güvende tutmak için kilit öneme sahip ülkeler." ifadesini kullandı.

İttifak üyesi ülkelerden, savunma harcamalarını NATO'nun talep ettiği düzeye getirmelerini isteyen Stoltenberg, Almanya'nın savunma harcamalarını ABD'ye iyilik olsun diye değil aksine kendi güvenliğini sağlama noktasında artırması gerektiğini vurguladı.

"TÜRKİYE, DEAŞ'LA MÜCADELEYE ÖNEMLİ KATKI SAĞLADI"

Stoltenberg,pazar günü Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada da, Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu kabul etmek gerektiğini belirtmiş, "DEAŞ'a karşı mücadelede ve sözde hilafetin fiziksel olarak yıkılmasında Türkiye kararlı bir şekilde katkıda bulundu. Hiçbir müttefik Türkiye kadar Suriyeli sığınmacı almadı. Türkiye 3,6 milyon Suriyeliyi aldı ve hiçbir NATO ülkesi Türkiye kadar terör saldırısı yaşamadı." ifadelerini kullanmıştı.

NATO'dan Türkiye açıklaması: Avrupa'nın güvenliğinin sağlanmasında kritik öneme sahip

Avrupa Birliği, Türkiye, Berlin, Avrupa, Dünya

Kaynak: AA


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