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NATO'dan Türkiye'ye destek klibi

NATO, Türkiye'nin ittifaka sağladığı katkıları anlatan klip paylaştı.

20.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:02NATO'dan Türkiye'ye destek klibi
NATO, 'nin ittifaka sağladığı katkıları anlatan klip paylaştı.
NATO'nun resmi hesabından paylaşılan klipte, Muharip Jet Pilotu Esra Özatay'ın anlatımıyla Türkiye'nin ittifaka sağladığı farklı katkılar aktarıldı.
"NATO ortak değerlerden oluşan bir ailedir. Barış ve istikrar için müttefiklerimizle birlikteyiz. Türkiye NATO'dur. Biz NATO'yuz." mesajıyla paylaşılan klipte, Türk güvenlik güçlerinin görüntülerine de yer verildi.
Klipte, Özatay, "Müttefikler olarak ortak değerleri paylaşıyoruz. Hem bu değerleri hem de birbirimizi korumak için birlikte hareket ediyoruz. NATO'ya desteğimiz Türkiye'nin ittifaka katıldığı 1952 yılına dayanmaktadır. NATO görev ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ülkelerden biriyiz. İttifaktaki ilk kadın jet pilotu Leman Bozkurt Altınçekiç'in Türk olmasından gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.
Her NATO üyesinin eşit derecede söz hakkı olduğuna dikkat çekilen klipte, kararların birlikte alındığının altı çizildi ve "Birlikte daha güçlüyüz ve güvendeyiz." mesajı verildi.

Twitter, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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