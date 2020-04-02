Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

NATO Dışişleri Bakanları korona virüs gündemi ile toplandı

Kuzey Atlantik Anlaşması (NATO) üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları korona virüs salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

02.04.2020 20:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:30
NATO Dışişleri Bakanları korona virüs gündemi ile toplandı
Kuzey Atlantik Anlaşması (NATO) üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları korona virüs salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.
Toplantı sonunda NATO Dışişleri Bakanları adına ortak bir sonuç bildirisi yayınlandı. Ortak bildiride "Biz NATO Dışişleri Bakanları olarak bugün, tüm müttefikleri ve ortakları etkileyen, kaybedilen hayatlarda büyük bir maliyetin yanı sıra ekonomilerimize ani ve ciddi bir şok uygulayan benzeri görülmemiş bir salgının ortasında buluşuyoruz. Korona virüs hastalığının tüm kurbanlarına ve sonuçlarından etkilenenlere en derin sempatilerimizi ifade ediyoruz. Sağlık çalışanlarına ve bu hastalığa karşı mücadelemizde ön saflarda bulunan diğerlerine saygı gösteriyoruz. Bunlar kolektif güvenliğimiz için her gün çalışmaya devam eden üniformalı kadın ve erkekleri içerir. ve birlikte çalışarak bu mücadeleyi daha çabuk yenip hayat kurtaracağımızı anlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.
"NATO kendi payına düşeni yapıyor"
Bildiride NATO'nun salgınla mücadele konusundaki çabalarına değinilerek, "Müttefikler, tıp uzmanları, hastane yatakları, hayati tıbbi ekipman ve bu ölümcül hastalıkla nasıl mücadele edileceğine dair en iyi uygulamalar ve fikirler dahil olmak üzere birbirlerini destekliyorlar. Dünyanın dört bir yanından kritik tıbbi malzemeleri ulaştırıyoruz, tıbbi personel, temel malzemeler, askeri ve sivil kaynaklardan hayati ekipman sağlayarak, yenilikçi yanıtlar sunmaya yardımcı olmak için tıbbi, bilimsel ve teknolojik bilgi ve kaynaklarımızı kullanıyoruz. Müttefikler ayrıca, bu salgının üstesinden gelmek ve dezenformasyonla mücadele etmek için kritik öneme sahip olan şeffaf, zamanında ve doğru bilgilere halkın erişimini sağlamak için birlikte çalışıyorlar. Eşgüdümlü ve kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyacımız olduğu için NATO, Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Birliği (AB) dahil olmak üzere diğer uluslararası örgütlerle yakın iş birliği içinde çalışmaktadır" ifadelerine yer verildi.
"NATO asli görevlerine devam ediyor"
Dışişleri Bakanları bildirisinde, "Bu zorluğun üstesinden gelmek ve sonra bu zorluğu aşmak için mutlak azami çabayı göstersek bile NATO aktif bir şekilde toplu savunma, kriz yönetimi ve işbirlikçi güvenliğe odaklanmış ve temel görevlerini yerine getirmeye hazırdır. Operasyonlarımızı yürütme ve karşılaştığımız tüm tehditlere karşı caydırıcılık ve savunma sağlama kabiliyetimiz bozulmamıştır. Ayrıca bugün NATO'nun mevcut ve gelecekteki güvenlik sorunlarıyla yüzleşmedeki rolünü geliştirmek için başka kararlar aldık" denildi.
Bildirini sonunda ise, "Kuzey Makedonya'yı NATO'nun 30. müttefiki olarak kabul ediyoruz. Bu benzeri görülmemiş zorlukla yüzleşirken, 30 milletimiz dayanışma ve Atlantik ötesi birlik içinde bir arada duruyor" ifadeleri kullanıldı.
(İHA)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››NATO Dışişleri Bakanları korona virüs gündemi ile toplandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD’li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir Haberler
ABD'li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İki ülkede bir günde 588 kişi öldü Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İki ülkede bir günde 588 kişi öldü
Fransız doktorlardan skandal korona sözleri: Afrikalılar üzerinde deneyelim Haberler
Fransız doktorlardan skandal korona sözleri: Afrikalılar üzerinde deneyelim
Erdoğan müjdeyi verdi! İstanbul’daki hastanenin açılış tarihi netleşti Haberler
Erdoğan müjdeyi verdi! İstanbul'daki hastanenin açılış tarihi netleşti
’Korona test sayısı artıyor’ diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi Haberler
"Korona test sayısı artıyor" diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi
Koronavirüs Türkiye’de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
İtalya’daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı Haberler
İtalya'daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor Haberler
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

21:10: PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU'NUN OĞLUNDAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM - Haber 21:10: Kastamonu'da 9 köy ve mahalle karantinaya alındı - Haber 21:09: Kolombiya'da sağlık çalışanları ambulanslarla yolları kapattı - Haber 21:08: Valilik, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yol yapımına başlandığını duyurdu - Haber 21:08: Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine ödemeleri evlerinde yapılacak - Haber 20:24: ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir - Haberler 20:15: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor - Haber 19:31: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı - Haber 19:30: Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı - Haber 18:56: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı - Haber 18:34: Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim - Haber 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler