NATO Dışişleri Bakanları Rusya Gündemiyle Toplanacak

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:30



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:30

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanlarının 4-5 Aralık'ta Rusya gündemi ile Brüksel'de bir araya geleceğini ifade ederek, "Rusya, Ukrayna gemilerini ve denizcilerini serbest bırakmalı, denizde serbest dolaşıma izin vermeli, Azak Denizi'nde Ukrayna limanlarına erişim engellenmemeli" dedi.NATO üyesi 29 ülkenin Dışişleri Bakanları 4-5 Aralık'ta Brüksel'de bir araya gelecek. Bakanlar, Rusya gündemiyle toplanacak. İki gün sürecek toplantıda Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Azak Denizi'ndeki gerginlik, Afganistan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki güvenlik tehditleri, Batı Balkanlar gibi konular ele alınacak.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında Gürcistan ve Ukrayna'nın Rusya'dan kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade ederek, "İki ülkeye de pratik ve siyasi destek vermeye devam edeceğiz" dedi. NATO Genel Sekreteri, NATO müttefiklerinin Ukrayna gemileri ve denizcilerini alıkoyan Rusya'ya gemileri ve denizcileri serbest bırakması çağrısında bulunacağını dile getirerek, "Bunun göz ardı edilecek bir tarafı bulunmuyor. Rusya, Ukrayna gemilerini ve denizcilerini serbest bırakmalı, denizde serbest dolaşıma izin vermeli, Azak Denizi'nde Ukrayna limanlarına erişim engellenmemeli" dedi.Gündemde INF AnlaşmasıDışişleri Bakanlarının ABD ile Sovyetler Birliği arasında 1987'de imzalanan ve birliğin dağılmasıyla ABD ile Rusya arasında devam eden INF Anlaşması'nı da ele alacaklarını kaydeden Genel Sekreter, "Bu anlaşma ile tüm silahları bertaraf ediyor. Ancak, bun durum Rusya tarafından tehlikeye atılmıştır" ifadelerini kullandı. Rusya'nın yeni bir füze geliştirdiğinin altını çizen Stoltenberg, "Rusya, yeni bir füze geliştirdi, üretti, konuşlandırdı. Bu füze mobil ve tespit edilmesi de oldukça güç. Füzenin nükleer kapasitesi de bulunuyor. Füze, kısa bir uyarı süresi içinde ya da hiç uyarı olmadan Avrupa kentlerine ulaşabilir. ABD, INF Anlaşması'na tam olarak uyuyor. Avrupa'da yeni ABD füzeleri bulunmuyor ancak yeni Rus füzeleri bulunuyor" açıklamasını yaptı.Bakanlar ilk Ulusal Yıllık Program'ı kabul edecekNATO Dışişleri Bakanları Toplantısı gündeminde Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki tehditlerin de bulunduğuna dikkat çeken Stoltenberg, "Bakanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki tehditlerinin ele alınacağı ayrı bir oturum gerçekleştirecek. İttifakın bölgedeki ortaklara sağladığı desteği dile değerlendirecekler. Yerel güçlere eğitim desteğinin verildiği Irak görüşülecek" dedi.Çarşamba günü ise AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin de katılımıyla Batı Balkanlar toplantısının yapılacağına dikkat çeken Stoltenberg, Üsküp'ün NATO üyelik süreci, Bosna Hersek ile NATO ilişkilerini bir adım öteye taşınmasının görüşüleceğini bildirdi. Stoltenberg, Bakanların ilk Ulusal Yıllık Program'ı kabul edeceği bilgisini paylaştı. - BRÜKSEL