NATO Gemileri Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

NATO'ya bağlı 4 askeri gemi Çanakkale Boğazı
'ndan geçti. Hollanda
donanmasına ait "F81" borda numaralı ESPS Santa Maria, İspanya
donanmasından "F805" borda numaralı HNLMS Evertsen, Kanada
donanmasından "FFH 333" borda numaralı HMCS Toronto
ile Fransa
donanmasından "A608" borda numaralı FS Var isimli askeri gemiler, Ege Denizi
yönünden boğaza girdi. Marmara Denizi
'ne doğru seyrini sürdüren 4 gemiye boğaz geçişinde sahil güvenlik botları eşlik etti.
Gemilerin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
İspanya, Hollanda, Çanakkale Boğazı, Güncel
Kaynak: AA