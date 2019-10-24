Stoltenberg'den Almanya'nın 'Güvenli Bölge' teklifine destek: Politik kalıcı çözümler üretilebilir

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşmekte olan NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Almanya'nın Suriye sınırında AB kontrolünde Güvenli Bölge oluşturulması teklifine ilişkin değerlendirmede bulunan Stoltenberg, "NATO müttefiklerinin teklif getirmesi olumlu. Bu tip tekliflerle ilerlenebilir ve politik kalıcı çözümler üretilebilir" ifadelerini kullandı.

"DEAŞ'I YENMEK İÇİN KÜRESEL KATKI VE KATILIM GEREKİYOR"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. NATO Genel Merkezi'nin girişinde yaptığı açıklamada Suriye odaklı gelişmeleri olumlu değerlendiren Stoltenberg, bundan sonra kalıcı politik çözümlerin geliştirilmesi gerektiği ve DEAŞ'i yenmek için küresel katkı ve katılım gerektiğinin altını çizdi.

Savunma Bakanları toplantısında ele alacakları konulara değinen Stoltenberg, sırasıyla 5G network altyapısı, ekonomik harcamalarda yük paylaşımı ve Afganistan'da barışçıl çözüm konularını konuşacaklarını belirtti.

"NATO MÜTTEFİKLERİNİN TEKLİF GETİRMESİ OLUMLU"

Basından gelen soruları yanıtlayan Jens Stoltenberg, Almanya'nın Suriye'deki güvenli bölge için teklifi hakkında yorumları sorulduğunda, 'NATO müttefiklerinin teklif getirmesi olumlu. Bu tip tekliflerle ilerlenebilir ve politik kalıcı çözümler üretilebilir' ifadelerine yer verdi. Stoltenberg, DEAŞ'lı mahkumlar hakkında endişeleri olup olmadığı sorusuna ise, bölgedeki gerginliğin yükselmesiyle mahkümların kaçmasından endişe ettiğini bu yüzden de son günlerde gerginliğin azalmasının önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Bugünkü görüşmemizde tartışacağımız konulardan biri NATO müttefiklerinin DEAŞ karşıtı koalisyonuna destek sağlamak olduğunu belirten Stoltenberg, DEAŞ mahkumlarının özgür kalmamasının son derece önemli olduğunu söyledi.

"SURİYE'DEKİ DURUM KARIŞIK, KOLAY BİR ÇIKIŞ YOK"

Genel Sekreter Stoltenberg, 'Türkiye ve ABD Devlet Başkanlarının politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz' sorusuna ise, 'Büyük resme baktığınızda Kuzeydoğu Suriye'deki durumun zor ve karışık olduğunu görürsünüz, kolay bir çıkış yok' cevabını verdi.

ALMANYA GÜVENLİ BÖLGE ÖNERİSİNİ YİNELEDİ

Öte yandan, Almanya Savunma Bakanı Karrenbauer, "Güvenli bölge uluslararası kontrolde olsun" önerisini bir kez daha yineledi. Alman bakan, Suriye'nin kuzeyinde uluslararası güvenli bölge oluşturulmasını önermiş. Bu öneriyi NATO Savunma Bakanları Toplantısında sunacağını açıklamıştı.

RUSYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Alman Savunma Bakanı Karrenbauer'in önerisine Rusya'dan tepki gelmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgenin uluslararası kontrole ihtiyacı yok" ifadesini kullanmıştı.