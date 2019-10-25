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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Savunmaya yatırım yapmaya devam etmeliyiz.

25.10.2019 11:10NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Açıklaması
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Savunmaya yatırım yapmaya devam etmeliyiz." dedi.
Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde "Külfet Paylaşımı, Caydırıcılık ve Savunma" başlıklı ilk oturumun öncesinde kısa bir açıklama yaptı.
Savunma bakanlarının, NATO'nun caydırıcılık ve savunma kabiliyetlerini ele alacağını ifade eden Stoltenberg, ittifakın bu çerçevede gelecek için hazır olması gerektiğini söyledi.
"Savunmaya yatırım devam etmeli"
"Savunmaya yatırım yapmaya devam etmeliyiz." diyen Stoltenberg, müttefiklerin son 5 yıldır savunma bütçelerini artırdığına ve böylelikle ulusal savunma harcamalarına gelecek yılın sonuna kadar ilave 100 milyar dolar ekleyeceklerine dikkati çekti.
Stoltenberg, savunma bakanlarının aynı zamanda ittifakın kriz anında hızlı tepki verme gücünü geliştirmeyi amaçlayan NATO Hazırlık Girişimi'ne ilişkin gelişmeleri ve siber savunmayla donanma gücünü de ele alacağını kaydetti.

Jens Stoltenberg, Güncel

Kaynak: AA

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