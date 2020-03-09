NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Türkiye Suriye'deki durumdan en fazla etkilenen ülkedir"
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Türkiye Suriye'deki durumdan en fazla etkilenen ülkedir"
09.03.2020 19:59 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:59
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Türkiye Suriye 'deki durumdan en fazla etkilenen ülkedir" - BRÜKSEL
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Türkiye Suriye'deki durumdan en fazla etkilenen ülkedir"
Etiketler : Jens Stoltenberg, Türkiye, Suriye, Politika
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