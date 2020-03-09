- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Türkiye Suriye'deki durumdan en fazla etkilenen ülkedir"
- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Türkiye Suriye'deki durumdan en fazla etkilenen ülkedir"
09.03.2020 21:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:13
- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Türkiye Suriye 'deki durumdan en fazla etkilenen ülkedir"
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Türkiye Suriye'deki durumdan en fazla etkilenen ülkedir"
Etiketler : Jens Stoltenberg, Türkiye, Suriye, Güncel
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