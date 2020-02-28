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NATO Genel Sekreteri'nden Esed rejimi ve Rusya'ya kınama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınadı ve saldırılara son vermeleri çağrısında bulundu.

28.02.2020 03:02 | Son Güncelleme: 28.02.2020 03:02NATO Genel Sekreteri'nden Esed rejimi ve Rusya'ya kınama
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Esed rejimi ve destekçisi 'nın 'deki saldırılarını kınadı ve saldırılara son vermeleri çağrısında bulundu.
NATO Sözcüsü Oana Lungescu, AA muhabirine, Stoltenberg ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında gerçekleşen telefon görüşmesi hakkında bilgi verdi.
Buna göre, Genel Sekreter Stoltenberg, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'de ayrım yapmaksızın süren hava saldırılarını kınayarak, saldırılara son vermelerini istedi.
Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya, uluslararası hukuka uyma ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen barış çabalarına destek vermesini isteyen Stoltenberg, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.
Stoltenberg, "Tüm taraflar, gerginliği azaltarak bu çok tehlikeli durumun ve bölgedeki korkunç insancıl koşulların daha da kötüleşmesini engellemeli." vurgusunu yaptı.

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Kaynak: AA

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