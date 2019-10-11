NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bakan Çavuşoğlu tarafından karşılandı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Dolmabahçe'ye geldi. Genel sekreter Stoltenberg, burada bakan Çavuşoğlu tarafından karşılandı. Dolmabahçe Sarayı
İstanbul'a gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofise geçti. Genel sekreter Jens Stoltenberg, burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı.
(Oğuzcan Yazar/İHA)
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, Güncel Kaynak: İHA