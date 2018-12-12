NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Strasbourg Saldırısına Kınama

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:12



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:12

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Fransa'nın Strazburg kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınayan bir mesaj yayınladı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Fransa'nın Strazburg kentinde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Noel pazarı saldırısını kınadı. Stoltenberg, "Strasbourg'da yaşanan duyarsız saldırıyı çok güçlü bir şekilde kınıyorum. Düşüncelerim saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri, arkadaşları ve tüm yaralılar ile birlikte. Değerlerimizi ve açık toplumu koruma konusunda Fransa'nın yanındayız" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL