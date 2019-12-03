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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den zirve öncesi kritik Türkiye mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Liderler Zirvesi öncesinde katıldığı bir etkinlikte, Türkiye'nin beklentilerine karşı NATO'nun cevabının ne olacağı sorusuna "Üye ülkelerimizin beklentilerine artık doyurucu cevaplar vermeliyiz" dedi.

03.12.2019 19:25 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:25NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den zirve öncesi kritik Türkiye mesajı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Liderler Zirvesi öncesinde katıldığı bir etkinlikte, 'nin beklentilerine karşı NATO'nun cevabının ne olacağı sorusuna "Üye ülkelerimizin beklentilerine artık doyurucu cevaplar vermeliyiz" dedi.
NATO'nun 70. kuruluş yıl dönümünün kutlanması vesilesiyle 'da hareketli saatler yaşanıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Liderler Zirvesi öncesinde katıldığı bir etkinlikte diplomasi, basın ve akademik dünyadan temsilcilerle buluştu. Panelde, Türkiye'nin beklentilerine karşı NATO'nun tavrının ne olacağının sorulması üzerine Genel Sekreter Stoltenberg, "Üye ülkelerimizin beklentilerine artık doyurucu cevaplar vermeliyiz" ifadesini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözlerini nasıl yorumladığının sorulması üzerine ise, "Bu konuda bir yorum yapmak istemiyorum ancak kendisiyle aynı fikirde değilim" dedi.
Uzmanlara göre Stoltenberg'in sözleri NATO'nun Türkiye'nin taleplerine olumlu cevap verebileceği anlamına geliyor. Türkiye'nin özellikle terörle mücadele konusunda NATO'dan beklediği adımların atılabileceği sinyali anlamında yorumlanan bu ifadelerin, alınan kararlara ve NATO'nun tavrına ne şekilde yansıyacağı merak ediliyor.
(İHA)

Jens Stoltenberg, Sekreter, Türkiye, Londra, Güncel

Kaynak: İHA

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