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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Dolmabahçe Ofiste Bakan Çavuşoğlu tarafından karşılandı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Dolmabahçe Ofiste Bakan Çavuşoğlu tarafından karşılandıİSTANBUL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Dolmabahçe'ye geldi.

11.10.2019 11:26
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Dolmabahçe Ofiste Bakan Çavuşoğlu tarafından karşılandı
İSTANBUL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Dolmabahçe'ye geldi. Genel sekreter Stoltenberg, burada bakan Çavuşoğlu tarafından karşılandı.
İstanbul'a gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofise geçti. Genel sekreter Jens Stoltenberg, burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Dolmabahçe Ofiste Bakan Çavuşoğlu tarafından karşılandı

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Kaynak: İHA

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