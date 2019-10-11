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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Dolmabahçe Ofiste Bakan Çavuşoğlu tarafından karşılandı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Dolmabahçe Ofiste Bakan Çavuşoğlu tarafından karşılandıİSTANBUL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Dolmabahçe'ye geldi.

11.10.2019 23:37NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Dolmabahçe Ofiste Bakan Çavuşoğlu tarafından karşılandı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Dolmabahçe Ofiste Bakan Çavuşoğlu tarafından karşılandı
İSTANBUL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Dolmabahçe'ye geldi. Genel sekreter Stoltenberg, burada bakan Çavuşoğlu tarafından karşılandı.
İstanbul'a gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofise geçti. Genel sekreter Jens Stoltenberg, burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı.

Dolmabahçe Sarayı, Mevlüt Çavuşoğlu, Jens Stoltenberg, Politika

Kaynak: İHA

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