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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Irak Başbakanı Abdulmehdi'yle telefonda görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'yle telefon görüşmesinde, NATO'nun Irak'taki eğitim misyonunun önemini vurguladı.

07.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:56 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Irak Başbakanı Abdulmehdi'yle telefonda görüştü
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Başbakanı Adil Abdulmehdi'yle telefon görüşmesinde, NATO'nun Irak'taki eğitim misyonunun önemini vurguladı.
NATO Sözcüsü Vekili Piers Cazalet'in konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamaya göre, ikili bölgedeki güvenlik durumunu ve teşkilatın Irak'taki eğitim misyonuna etkilerini görüştü.
Stoltenberg, tüm müttefiklerin Irak eğitim misyonuna olan bağlılığını yinelerken, yerel güçlerin eğitiminin istikrar inşası ve uluslararası terörle mücadele için kilit öneme sahip olduğunu belirtti.
NATO'nun Irak eğitim misyonunun faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığını anımsatan Stoltenberg, güvenlik durumu düzeldiğinde tekrar başlamaya hazır olduklarının altını çizdi.
Irak hükümetiyle yakın irtibatın devam edeceğini vurgulayan Stoltenberg, NATO müttefiklerinin itidal çağrısında bulunduğunu aktardı.
NATO, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından, Irak'taki eğitim misyonunun faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Jens Stoltenberg, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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