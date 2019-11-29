NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Liderler Zirvesi gündemini açıkladı

Aralık ayındaki NATO Liderler Zirvesi öncesi Genel Sekreter Jens Stoltenberg, zirve gündemini açıkladı.

NATO'nun 70'inci yılı kutlamaya hazırlandıkları Liderler Zirvesi gündemi öncesi NATO müttefiklerinin savunma bütçeleri konusunda detaylı bilgi veren Stoltenberg, savunma harcamalarının son 5 yılda yükseldiğini vurguladı. Stoltenberg, 2020 yılında 130 milyar dolar savunma yatırımı yapılacağını vurgulayarak, "Son tahminlere dayanarak, 2024 sonuna kadar savunma harcamalarında biriken artış 400 milyar dolar olacak" dedi. Stoltenberg, bunun daha önce görülmemiş bir gelişme olduğunu ve NATO'yu daha da güçlendireceğini belirtti.

Stoltenberg, zirve gündemiyle ilgili NATO müttefiklerinin kuvvetlerin hazır olması için ilave güçlendirmeler, uzayın bir operasyon alanı olarak tanınması, terörizme karşı aksiyon planının güncellenmesi ve savunma yatırımlarında ise müttefiklerin üzerine düşen yükün dengelenmesi konuların karara bağlanacağını açıkladı. Geçen hafta ABD'den NATO'nun yeni gözetim dronelarından ilkinin Sicilya'ya ulaştığını ifade eden Stoltenberg, Boeing ile 1 milyar dolarlık AWACS izleme uçakları yenileme kontratı imzaladıklarını açıkladı.

Zirvede Rusya 'nın saldırgan tutumlarını ve yükselen Çin'in dolaylı yansımalarını ele alacaklarını açıklayan NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın NATO Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşmasını ihlal ettiğini vurguladı. NATO'nun 1 milyar insanı koruduğunu vurgulayan Stoltenberg, değişken ve belirsiz zamanlarda NATO gibi güçlü ve çok taraflı kurumlara ihtiyaç olduğunu ifade ederek NATO'nun nükleer caydırıcılığının Avrupa'nın nihai garantisi olmaya devam ettiğini belirtti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Stoltenberg, ABD Başkanı Trump'ı mutlu etmek istediği için savunma bütçelerinin yükselttiği yorumuna ise, müttefiklerin Trump istediği için değil, mevcut tehlikeleri düşünerek bütçelerini yükseltmeleri gerektiğini söyledi. Bir başka soruya ise Rusya'dan hali hazırda bir tehlike beklemediklerini ama Rusya'nın Gürcistan, Ukrayna ve Moldova'daki faaliyetlerini vurguladı. Minsk Anlaşmalarının ise Londra'da gerçekleştirilecek Liderler Zirve'sinde görüşüleceğini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamaları

-Stoltenberg'in savunma harcamaları sunumu