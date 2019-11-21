Haberler » Güncel » NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin önemini anlamak için haritaya bakmak yeterli - Haber

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin önemini anlamak için haritaya bakmak yeterli

NATO Genel Sekreteri John Stoltenberg, Türkiye'nin Suriye ve Irak ile sınırda bulunan tek ülke olduğunu ve 3.6 milyon mülteciyi ağırladığını belirterek, "Türkiye, NATO için çok önemli. Bunu anlamak için haritaya bakmak ve Türkiye'nin jeostratejik durumunu incelemek yeterli." diye konuştu.

21.11.2019 22:14 | Son Güncelleme: 21.11.2019 23:00

NATO Genel Sekreteri John Stoltenberg, 'nin NATO için çok önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Bunu anlamak için haritaya bakmak ve Türkiye'nin jeostratejik durumunu incelemek yeterli. Bu, fikir ayrılığı bulunan konuları konuşmayı engellemeyecektir." dedi.

MACRON'UN NATO AÇIKLAMASINI DEĞERLENDİRDİ

Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleştiği" şeklindeki yorumunu değerlendiren Stoltenberg, "NATO, güvenlik konularında hayati önem taşıyor. Her gün bir milyara yakın insanı koruyarak ve savunmaya en büyük katkısını on yıllarca sürdürerek bunu kanıtlamıştır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE NATO İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Stoltenberg, geçen ay Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette harekat ile ilgili endişelerini dile getirdiğini belirterek, şu görüşlerini paylaştı:

"Bütün müttefikler harekatı eleştirdi ancak kimse Türkiye'nin NATO'daki yerini sorgulamadı. Türkiye, müttefiklerinin üslerini kullanmalarına izin vererek, DEAŞ ile mücadeleye katıldı. Türkiye, NATO bünyesinde Suriye ve Irak ile sınırda bulunan tek ülke. 3,6 milyon mülteciyi ağırlıyor. Türkiye, NATO için çok önemli. Bunu anlamak için haritaya bakmak ve Türkiye'nin jeostratejik durumunu incelemek yeterli. Bu, fikir ayrılığı bulunan konuları konuşmayı engellemeyecektir."

Stoltenberg, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) birbirlerinin rakibi olmadığını, ikisi arasında bir seçim yapmak durumunda kalınmaması gerektiğini vurguladı.

"TÜRKİYE AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ÖNEMLİ ROL OYNUYOR"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Norveç, İzlanda, Türkiye, ABD, Kanada ve İngiltere'nin Avrupa'nın güvenliği konusunda önemli rol oynadığına da işaret etti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin önemini anlamak için haritaya bakmak yeterli

Jens Stoltenberg, Emmanuel Macron, Le Figaro, Türkiye, Dünya, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
03:00 Almanya'da Türk iş adamına ait araçlar kundaklandı
02:21 DHA YURT BÜLTENİ - 25
02:18 Tır'la çarpışan arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
02:12 ABD'nin Kore'den asker çekeceği iddiasına Pentagon'dan yalanlama
02:11 TIR'la çarpışan arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
00:55 İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu'nu aradım, bence böyle bir görüşme yok
00:39 THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi
00:36 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması: Sona geldik
23:48 Mahkeme, Melih Gökçek'in mal varlığının incelenmesine karar verdi
23:27 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok: Erdoğan benim için hayal kırıklığıdır
14:33 Model Sophia Thomalla sevgilisi Loris Karius hakkında konuştu: Maço bir erkek, yüzüme kapı çarpar
11:58 121 yıllık fotoğraftaki kız çocuğu, tartışma yarattı
11:56 Galatasaray'da son dakika! Babel ve Muslera...
10:35 Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı
10:12 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
10:03 Fenerbahçe 26 sayı fark yedi, Obradovic'in sözleri yine olay oldu
22.11.2019 03:49:05