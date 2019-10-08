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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye gelecek

Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın gündemde olduğu dönemde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11 Ekim'de Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

08.10.2019 18:01

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 9 Ekim'de Roma'ya, 10 Ekim'de Atina'ya ve 11 Ekim'de İstanbul'a ziyarette bulunacak. İstanbul ziyaretinde üst düzey yetkililer ile bir araya gelecek olan Stoltenberg, 11 Ekim saat 12.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna gerçekleştireceği operasyonun konuşulduğu günlerde NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, resmi görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a gidecek.

ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER YAPACAK

Stoltenberg, İstanbul'da gerçekleştireceği üst düzey görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyecek. Genel Sekreter, Türkiye ziyaretinden önce 9 Ekim'de İtalya, 10 Ekim'de de Yunanistan'a gidecek.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye gelecek

Jens Stoltenberg, İstanbul, Roma, Dünya, Güncel

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