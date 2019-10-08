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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 11 Ekim'de İstanbul'a geleceği duyuruldu.

08.10.2019 18:18NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 11 Ekim'de İstanbul'a geleceği duyuruldu.

NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in İtalya, Yunanistan ve Türkiye'ye yapacağı ziyaretler kapsamında 11 Ekim'de İstanbul'a geleceği duyuruldu. Açıklamada Genel Sekreter Stoltenberg'in üst düzey yetkililer ile görüşeceği ve daha sonrasında basın bir basın toplantısı düzenleneceği kaydedildi.

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in 9 Ekim'de Roma'da ve 10 Ekim'de de Atina'da temaslar gerçekleştireceği kaydedildi. - BRÜKSEL

Jens Stoltenberg, İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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