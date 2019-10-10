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Nato genel sekreteri stoltenberg, türkiye'ye geliyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

10.10.2019 10:33Nato genel sekreteri stoltenberg, türkiye'ye geliyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 11 Ekim 2019 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. NATO Genel Sekreterinin İstanbul'da, Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmesi öngörülmektedir" denildi.

Haber: Selen YALAZ/ANKARA, -



Jens Stoltenberg, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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