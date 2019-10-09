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Nato genel sekreteri: türkiye'nin itidalli ve ölçülü olacağına inanıyorum

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "Türkiye'nin itidalli ve ölçülü davranacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

09.10.2019 18:44Nato genel sekreteri: türkiye'nin itidalli ve ölçülü olacağına inanıyorum

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "Türkiye'nin itidalli ve ölçülü davranacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Nato Genel Sekreteri, İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Başbakanı Conte ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin harekatla ilgili NATO'yu bilgilendirdiğini söyleyen Stoltenberg, "Türkiye'nin güvenlik kaygıları var. Operasyonla ilgili NATO bilgilendirildi. Türkiye'nin operasyon kapsamında orantılı ve ölçülü olacağını düşünüyorum" dedi. Bölgeyi istikrarsızlaştıracak eylemlerden kaçınmak gerektiğini ifade eden Genel Sekreter, terör örgütü DEAŞ'a yönelik kazanımların korunması gerektiğine dikkat çekti.



Jens Stoltenberg, Türkiye, Suriye, Nato, Güncel

Kaynak: DHA

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