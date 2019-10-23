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NATO Genel Sekreterinden Suriye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

23.10.2019 12:55NATO Genel Sekreterinden Suriye açıklaması
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, " Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyorum" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye - Rusya anlaşması sonrası açıklama yaptı. Stoltenberg, "Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyorum" dedi. Sürecin takip edildiğini dile getiren Stoltenberg, "Şiddetin azalması memnuniyet verici. Soçi mutabakatı Suriye'de çözüm için umut verici. Ancak anlaşmanın sonuçlarını değerlendirmek için erken" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Jens Stoltenberg, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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